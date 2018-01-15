Луценко обговорив із заступником генпрокурора Грузії питання екстрадиції

Генеральний прокурор України Юрій Луценко обговорив з заступником генерального прокурора Грузії Георгієм Гогадзе питання міжнародно-правової допомоги та екстрадиції.

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Про це йдеться у матеріалах Департаменту міжнародно-правового співробітництва на сайті ГПУ.

Генпрокурор України прийняв представника генпрокуратури Грузії 12 січня.

Співрозмовники обговорили найбільш актуальні питання двосторонньої співпраці, зокрема, щодо міжнародно-правової допомоги під час кримінального провадження та екстрадиції.

Також сказано, що учасники зустрічі позитивно оцінили існуючий формат взаємодії у цій сфері та можливість обміну напрацюваннями на експертному рівні.

При цьому, у повідомленні не уточнюється, про екстрадицію яких саме осіб могла йти мова.

Підбиваючи підсумки зустрічі, сторони відзначили її конструктивний характер та висловили сподівання на співпрацю у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня прес-секретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко повідомив, що прокуратурою міста Києва проводиться екстрадиційна перевірка стосовно лідера «Руху нових сил» Михеїла Саакашвілі за запитом компетентних органів Грузії.

10 січня його адвокат Руслан Чорнолуцький заявив, що в української влади немає законних підстав для екстрадиції Саакашвілі.