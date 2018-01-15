Головою Держслужби у справах ветеранів та учасників АТО став фігурант скандалу з Кононенко

На посаду голови нещодавно створеної Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО конкурсна комісія 15 січня обрала Валентина Манько. Про це повідомляється на сайті Національного агентства з питань держслужби.

Як повідомляє Страна.ua, на даний момент Манько є головою громадської організації "Єдиний союз патріотів України" і радником директора державного підприємства "Конярство України". Про Манька відомо, що він був бійцем-добровольцем у "Правому секторі", потім пішов звідти. Проти нього були порушені кримінальні справи за розбій, а сам він був оголошений в розшук.

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У 2015 році ЗМІ опублікували фрагменти переписки Манька з Ігорем Кононенко, де останній обіцяв йому закриття кримінальних справ і зняття з розшуку в обмін на поширення компромату на екс-лідера партії КРІП Геннадія Корбана. Сам Манько тоді заявив, що його акаунт зламали хакери.

Як повідомляв ТСН, скріншоти з листуванням були викладені на сторінці партії УКРОП. З листування випливає, що Манько, перебуваючи за кордоном, узгоджував із Кононенком свій приїзд в Україну з тим, щоб оприлюднити компромат на Корбана. За це він отримав особисті гарантії від нардепа щодо звільнення від кримінальних переслідувань. За даними УКРОП, Манько 12 листопада, у день листування, зняли з міжнародного розшуку.

У повідомленні про розшук на сайті МВС повідомлялося, що Манько зник у Донецьку. Йому інкримінували злочин, передбачений ст. 187 ч. 4 КК України - розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.