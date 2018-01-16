В НФ закликали Раду підтримати законопроект про деокупацію Донбасу

Голосування за закон про деокупацію Донбасу і визнання Росії агресором стане випробуванням для парламенту. Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.

"Сьогодні в цьому залі ми всі розставимо крапки над "і". І покажемо нашим громадянам, хто є дійсно патріот, який вболіває за нашу країну, яка бореться з агресором, а хто є колаборантом", - наголосив він.

Бурбак підкреслив, що цей законопроект є дуже важливим.

"По-перше, Росія вперше визнається країною-агресором. По-друге, визначається статус окупованих територій як Криму, так і Донбасу. І це дозволить нам збільшити нашу присутність в міжнародних судах з тим, щоб створити консолідовану позицію і позиватися до Росії, яка тепер буде відповідати як країна-окупант за всі злочини. Буде нести політичну, кримінальну і матеріальну відповідальність за те, що вона створила на тимчасово окупованих територіях", - сказав керівник фракції.

"Врешті-решт, цей законопроект дозволить ефективніше воювати на сході країни", - підкреслив він.

Від всієї фракції "Народний фронт", яка разом з керівником вийшла до трибуни парламенту, Бурбак звернувся до народних депутатів із закликом підтримати законопроект.

"Я звертаюся до всіх відповідальних депутатів, не політиканів, а депутатів, які вболівають за країну. Не зважаючи на позиції фракцій, не зважаючи на позиції політичних партій ми повинні сьогодні бути політично відповідальними громадянами України і повинні віддати всі свої голоси за те, щоб закон про повернення територій був прийнятий в сесійній залі. Це сьогодні випробування для парламенту, і я впевнений, що український парламент з гідністю його пройде", - резюмував керівник фракції "Народний фронт".