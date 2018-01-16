УКРОП не голосуватиме в другому читанні за законопроект щодо деокупації Донбасу

Депутати від УКРОПу не голосуватимуть у другому читанні за законопроект № 7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». Про це йдеться в офіційній заяві політсили.

«Депутати від УКРОПу готові підтримати будь-який законопроект, спрямований на підвищення обороноздатності України. Але ми не маємо наміру голосувати за безпринципні законодавчі ініціативи влади, які не здатні змінити ситуацію ні на фронті, ні в суспільстві!» – підкреслили в партії.

На переконання представників політичної сили, на четвертому році агресії Російської Федерації проти України наша влада продовжує вперто ігнорувати свої конституційні обов’язки із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави, пропонуючи суспільству замість конкретних рішень напівкроки та піар-ходи.

Одним із них, на думку укропівців, цілком може стати вказаний законопроект, який визнає Росію агресором.

«Це положення є важливим. Саме через нього проект закону підтримали в першому читанні патріотично налаштовані депутати, зокрема з УКРОПу», – зауважили в партії.

Читайте такожЛідер симпатій: в Івано-Франківську УКРОП випередив СвободуВодночас в УКРОПі наголошують: щоб повернути ситуацію з протидією російській агресії на сході України в правове русло та примусити Росію відповісти за свої злочини на території України, слід насамперед розірвати дипломатичні відносини з РФ, заборонити торгівлю з окупованими територіями та амністію бойовиків.

Також необхідно присвоїти Криму й Севастополю статус окупованих нарівні з окремими районами Донецької та Луганської областей, створити ставку Верховного головнокомандувача та покласти на неї відповідальність за організацію відсічі збройній агресії РФ.

«З цією метою народні депутати з «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» внесли до розгляду проекту закону про деокупацію Донбасу у другому читанні відповідні поправки, які за обсягом переважали текст президентських пропозицій», – пояснюють в УКРОПі.

Укропівці додають, що провладна більшість відкинула майже всі найпринциповіші вимоги політсили: «Очевидно, піар на законотворчості для провладних парламентарів важливіший за майбутнє держави».