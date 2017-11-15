Влада має виконати свій конституційний обов'язок і розірвати дипломатичні відносини з Росією – нардеп з УКРОПу

Представники влади в парламентському Комітеті з питань національної безпеки і оборони хочуть цинічно «поховати» внесену УКРОПом поправку до законопроекту № 7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях», яка передбачає розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією. Про це заявив голова політради УКРОПу Тарас Батенко.

«Влада свідомо ухиляється від своїх конституційних обов’язків – захищати Україну та розірвати дипломатичні відносини з агресором!» – написав парламентар на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Депутати з УКРОПу підтримали в першому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу, який нарешті визнає Російську Федерацію державою-агресором.

Проте, розуміючи всі підкилимні ігри влади, представники «Українського об'єднання патріотів» внесли свої доповнення до документа, згідно з якими уряд і президент повинні нарешті зважитися на розрив дипломатичних відносин з ворожою країною.

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«Ми не маємо жодних сумнівів у тому, що Росія – агресор, і це має бути в українському законодавстві. Але цього замало! З агресором не може бути дипломатичних відносин», – наголосив політик.

Тарас Батенко зазначив, що голосування за відповідну поправку покаже всій країні, хто насправді підспівує Москві. У свою чергу, представники УКРОПу зроблять все для того, щоб імена, прізвища та фото тих, хто виступатиме проти розриву дипвідносин з агресором, стали відомі кожному українцю.

«Можна довго говорити про любов до України, однак її слід підтверджувати своїми діями! УКРОП і всі українські патріоти, ветерани АТО, матері та дружини загиблих і полонених на війні з Росією уважно слідкуватимуть за тим, як голосуватимуть народні депутати України при розгляді нашої поправки про розрив дипломатичних відносин з Росією», – наголосив нардеп.