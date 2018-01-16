Кремлю "невідомо про субстантивну реакцію" України на пропозицію Путіна повернути техніку з Криму

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо про «субстантивну» реакцію України на пропозицію президента РФ Володимира Путіна повернути бронетехніку, літаки і кораблі з окупованого Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ми чули низку публічних заяв, які були зроблені з Києва. Про якусь субстантивну реакцію мені невідомо», - сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи готова Росія до верифікації боєприпасів української армії в Криму, оскільки представники України неодноразово заявляли, що їх постачали на Донбас, Пєсков сказав: «Президент Путін саме згадав, що ці боєприпаси, на думку наших військових, не підлягають транспортуванню і підлягають знищенню».

Він додав, що, за словами Путіна, це можна зробити спільно з українськими військовими під час «організації транспортування плавзасобів, які зараз знаходяться в Криму».

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Зазначимо, згідно з Великим тлумачним словником сучасної російської мови Ушакова, прикметник «субстантивний» у лінгвістиці означає зв'язане за значенням з приналежністю до категорії іменника (від лат. Substantivum - іменник) або ж (від лат. Substantivus - самостійний) - який діє без допомоги інших, незалежний.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму. «Ми готові продовжити цей процес: готові передати військові кораблі Україні, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Щоправда, вона перебуває вся у такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично і була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно», - сказав Путін на зустрічі з керівниками російських ЗМІ та інформагентств. За його словами, йдеться про десятки кораблів і бойових літаків.

Після окупації Криму у 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас така передача була припинена. За словами тодішнього заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова, оборонне відомство РФ призупинило передачу Україні озброєння і військової техніки з Криму. На той момент було передано 389 одиниць бронетехніки, зокрема вісім вертольотів і три бойових кораблі.

5 липня 2014 року в МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до «повного припинення українськими силовиками бойових дій».

На сьогодні у Криму залишилися 17 кораблів, катерів і суден, у тому числі 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», протичовнові корвети «Тернопіль» та «Луцьк», морські тральщики «Черкаси» і «Чернігів», великий підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» тощо.