У Путіна пояснили, чому він вирішив повернути Україні військову техніку з Криму

У Кремлі заявили, що ініціатива президента РФ Володимира Путіна передати Україні військову техніку з окупованого Криму є «жестом доброї волі», щоб «зрушити процес українського врегулювання з мертвої точки».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

«Ви знаєте, що до початку активних бойових дій на Донбасі частину техніки було повернуто в Україну. Потім цей процес було дійсно припинено в зв'язку з початком бойових дій, із початком кровопролиття в самій Україні. Ви знаєте, що Путін неодноразово підкреслював і демонстрував зацікавленість Росії у виведенні наших відносин із того піке, в яке вони ввійшли, з того ворожого й плачевного стану, в якому перебувають», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чому Путін вирішив повернути військову техніку Україні з окупованого Криму.

Як нагадав Пєсков, Путін говорив, що Росія більше інших країн зацікавлена в реалізації Мінських домовленостей, а також є прихильником завершення процесу обміну полоненими.

«Це ще один жест доброї волі, прояв політичної налаштованості на те, щоб все-таки зрушити процес українського врегулювання з мертвої точки», - сказав він.

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На запитання УНІАН, коли може відбутися така передача, Пєсков відповів: «Вчора прозвучала ця ініціатива президента Путіна. Звичайно, для визначення всіх параметрів, як це буде здійснюватися, потрібно провести контакти між військовими і дипломатами».

«Давайте дочекаємося цих контактів, дочекаємося, наскільки українська сторона готова скористатися цією ініціативою й забрати ось це військове майно», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі та авіатехніку з окупованого Криму. «Користуючись нагодою, що називається, хочу сказати: ми готові продовжити цей процес, готові передати військові кораблі України, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Щоправда, вона перебуває вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично й була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно», - сказав Путін на зустрічі з керівниками російських ЗМІ та інформагентств. За його словами, йдеться про десятки кораблів і бойових літаків.

Нагадаємо, після анексії Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас така передача була припинена.

15 квітня 2014 року тодішній заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов заявив, що Міністерство оборони РФ призупинило передачу Україні озброєння та військової техніки з Криму. На той момент було передано 389 одиниць бронетехніки, зокрема вісім вертольотів і три бойових кораблі. У МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до «повного припинення українськими силовиками бойових дій».

На сьогодні в Криму залишилося 17 кораблів, катерів і суден, зокрема й 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», протичовнові корвети «Тернопіль» і «Луцьк», морські тральщики «Черкаси» і «Чернігів», великий підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» та інші.