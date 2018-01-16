План Маршалла, правозахисна коаліція та "Питна вода": у Раді з’явились три нових депутатських об’єднання

У Верховній Раді України створено міжфракційне депутатське об’єднання (МДО) «Коаліція на підтримку плану економічного розвитку та інвестицій – плану Маршалла для України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту 16 січня повідомив спікер Андрій Парубій.

Читайте такожУхвалення законопроекту щодо Донбасу не вплине на звільнення полонених – представник омбудсменаЗа його словами, керівником цього міжфракційного депутатського об’єднання обрано позафракційного народного депутата Ганну Гопко.

Також Парубій оголосив про створення у ВР МДО «Правозахисна коаліція», співкерівниками цього об’єднання обрано народних депутатів України Олену Сотник (фракція «Об’єднання» «Самопоміч») та Ігоря Луценка (фракція ВО «Батьківщина»).

Окрім того, було оголошено про створення МДО «Питна вода», керівником якого обрано Андрія Река (фракція «Народний фронт»).