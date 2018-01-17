Парубій закрив засідання ВР: на завтра залишилося 49 поправок до законопроекту щодо Донбасу

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозує, що парламент може проголосувати за закон про деокупацію Донбасу у четвер, 18 січня, близько 11 години.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

За словами Парубія, є всі можливості, щоб завтра до 10.40-11.00 розглянути усі поправки до законопроекту. Сьогодні парламент закінчив розгляд на 624-й поправці, всього до документу надійшло 673 поправки.

Він зазначив: “Залишилося менше 50 поправок... Необхідно проведення консультацій, щоб ми змогли вийти на злагоджену, остаточну редакцію для голосування”.

Спікер зауважив, що Комітет з питань національної безпеки та оборони має напрацювати узгоджений варіант, і додав, що готовий приєднатися до цієї роботи. Парубій закрив сьогоднішнє засідання парламенту.

Наступне засідання відбудеться завтра о 10 годині.

Як повідомляв УНІАН, раніше секретар Комітету з питань національної безпеки та оборони, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Іван Винник заявив, що у Верховній Раді за законопроект про реінтеграцію Донбасу рекомендуватимуть голосувати в редакції Комітету з нацбезпеки та оборони.