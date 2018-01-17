Українсько-польська комісія з історії збереться впродовж найближчого місяця – посол

Українсько-польська комісія з історичних питань на чолі з віце-прем’єр-міністрами двох країн Павлом Розенком і Пйотром Ґлінським збереться впродовж найближчого місяця.

Про це посол України у Польщі Андрій Дещиця сказав на брифінгу.

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"Зараз ми готуємо зустріч віце-прем'єр-міністра Розенка з віце-прем'єр-міністром Ґлінським, який відповідає безпосередньо за місця пам'яті, історичні місця в Україні і Польщі. Очікуємо, що ця зустріч відбудеться впродовж найближчого місяця. Я поки що не можу сказати конкретну дату, але ми опрацьовуємо таку зустріч в залежності від графіку роботи обох віце-прем'єрів", - сказав Дещиця.

Він наголосив на готовності обох країн поглибити співпрацю і зняти бар'єри, які існують між Україною і Польщею в питанні історичного минулого.

"Скоріш за все, що ця зустріч буде у Польщі, враховуючи послідовність візитів. Так як візит віце-прем'єра Ґлінського відбувся у жовтні, то так логічно мав би бути візит нашого віце-прем'єр-міністра до Польщі. Ми над тим працюємо", - підкреслив Дещиця.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2017 року президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання на вирішення з Україною питань історичного минулого у дусі добросусідства.

Того ж дня президент України Петро Порошенко заявив, що українсько-польську комісію з історичних питань представлятимуть віце-прем’єр-міністри. «Ми очікуємо, що комісія збереться найближчим часом, і внаслідок ефективної розмови ми зможемо нарешті дати зелене світло для продовження процесу наукового вивчення, ексгумації, збереження пам’ятників, недопущення вандалізму», - заявив Порошенко.