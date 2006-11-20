Балога: Президент підтримує Луценка

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА наголошує на цілковитій політичній підтримці Юрія ЛУЦЕНКА з боку Президента України.

Про це УНІАН повідомили в Офіційному інтернет-представництві Президента України.

«Сьогодні вітчизняне правосуддя вкотре з усією очевидністю підтвердило необхідність його глибокого і якнайшвидшого реформування», – сказав глава Секретаріату Президента, коментуючи ухвалу Печерського районного суду м. Києва щодо визнання корупційних діянь міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА. Як відзначив В.БАЛОГА, «суд не зміг знайти корисливих мотивів у діях посадовця, однак назвав його корупціонером, хоча всім відомо, що корупції без особистої вигоди не буває». Також керівник президентського Секретаріату звернув увагу, що матеріали Генеральної прокуратури, розглянуті Печерським районним судом столиці, взяті зі скасованої раніше цією ж Генпрокуратурою кримінальної справи, закритої за відсутністю складу злочину в діях Ю.ЛУЦЕНКА. «Ця обставина підводить мене до сумного висновку про неправові мотиви висунутих звинувачень. Скажу прямо: стосовно нинішнього міністра внутрішніх справ, яскравого діяча «помаранчевої» команди Президента Віктора ЮЩЕНКА розгорнуто брутальну кампанію з дискредитації. Очевидним є політичне замовлення з метою усунути Ю.ЛУЦЕНКА з посади будь-якими методами», – наголосив В.БАЛОГА.

Також глава Секретаріату Президента вказав на явну поспішність Генпрокуратури у справі Ю.ЛУЦЕНКА, тоді як слідство під кураторством заступника Генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА не виявляє оперативності та наполегливості у доведенні до суду гучних кримінальних розслідувань. «Країна обурена низкою недавніх замовних убивств, де постраждали невинні люди, майже кожен українець вже знає про зухвалі рейдерські атаки на приватні підприємства. Однак там, де потрібно проявити хист слідчого і глибокі знання юриста – Генпрокуратура скромно мовчить», – відзначив В.БАЛОГА. Він висловив сподівання, що вердикт Печерського райсуду Києва буде переглянуто у суді вищої інстанції. В.БАЛОГА також підкреслив, що з боку Президента України, який вважає міністра діяльним урядовцем із доброю репутацією, існує цілковита політична підтримка Ю.ЛУЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генеральна прокуратура знайшла факт корупційних діянь у роботі міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, розслідуючи справу про вбивство співробітника УБОЗ Романа Єрохіна.

15 листопада Генеральна прокуратура передала в Печерський райсуд Києва для розгляду по суті два протоколи, складені за нібито корупційні діяння Ю.ЛУЦЕНКА, зокрема про невмотивовану роздачу високих звань і зброї.

Як заявили агентству УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у зв’язку з повідомленнями у ЗМІ про складання Генеральною прокуратурою України протоколів про вчинення корупційних правопорушень міністром внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКОМ, підставою для складання зазначених протоколів стали матеріали кримінальної справи, порушеної Генеральною прокуратурою України відносно посадових осіб МВС за ст. 365 ч.1 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб).

В той же час, заявляє ДЗГ МВС України, безпідставність порушення кримінальної справи встановлена постановою слідчого тієї ж Генпрокуратури від 14.11.06 р. про відмову в порушенні кримінальної справи відносно міністра внутрішніх справ у зв’язку з відсутністю у його діях складу злочину з мотивів відсутності заподіяння шкоди інтересам держави та громадян.

У ДЗГ МВС наголошують, що безпідставність порушення кримінальної справи одночасно свідчить і про незаконність слідчих та інших процесуальних дій по ній.

Сьогодні Печерський суд Києва визнав вину міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА в скоєнні ним двох правопорушень.

Як повідомив адвокат, який представляв інтереси Ю.ЛУЦЕНКА в суді, Юрій БЕРГЕЛЬСОН, відповідну постанову сьогодні оголосила суддя Печерського райсуду Інна ОТРОШ, розглянувши два протоколи генпрокуратури, в яких, зокрема, вказується, що Ю.ЛУЦЕНКОМ було не правомірно присвоєно чергові звання співробітникам міліції, а також за його підписом нагороджено двох осіб іменню зброєю МВС.

Як зазначив Ю.БЕРГЕЛЬСОН, у постанові, яку зачитала суддя, також вказується, що суд визнав неправомірними два укази Президента України стосовно того, що міністр внутрішніх справ не є держслужбовцем, і таким чином, як додав адвокат, суд визнав, що міністр МВС України є державним службовцем, а тому підпадає під дію закону України про корупцію і має нести визначену цим законом відповідальність в разі скоєння корупційних діянь.

У той же час Ю.БЕРГЕЛЬСОН зазначив, що суд в процесі розгляду матеріалів справи не встановив корисних мотивів, однак, все ж таки визнав Ю.ЛУЦЕНКА винним в скоєнні протиправних дій.

За словами адвоката, вказана постанова оскарженню не підлягає, однак може бути відмінена суддею Апеляційного суду.

Ю.БЕРГЕЛЬСОН в контексті сказаного ним поінформував, що прийняте судом рішення передбачає стягнення штрафу з Ю.ЛУЦЕНКА в розмірі 340 грн.

Разом з тим, адвокат вважає таку постанову суду «політичним рішенням, яким міністр визнаний винним в скоєнні корупційних діянь».

Адвокат, пояснюючи свою незгоду з цією постановою, припустив, що вона була написана судом заздалегідь, а не сьогодні, оскільки міститься на 20 аркушах.