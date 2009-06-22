Вінський побоюється, що він може повторити долю Кирпи

Міністр транспорту Йосип Вінський не виключає, що його спіткає доля Кирпи ( міністр транспорту з 2002 по 2004 роки, за офіційною версією, покінчив життя самогубством в грудні 2004 року). Про це політик сказав в інтерв`ю газеті "Коммерсант-Украина". Відповідаючи на запитання про подальші плани в активній політиці, Вінський сказав: ". Давайте я закінчу цей етап свого життя, якщо вдасться його закінчити без рубців на серці і не повторити долю Георгія Кирпи, тому що питання може стояти і так. І тоді я визначуся".

Міністр не сумнівається лише в тому, що працюватиме "на лівому фланзі політичного спектру": "Я соціаліст за переконанням".