Суд у Москві відхилив апеляцію на арешт українського журналіста Сущенка
Суд у Москві визнав законним продовження арешту українського журналіста Сущенка до 30 січня.
Московський міський суд визнав законним продовження терміну арешту українського журналіста Романа Сущенка до 30 січня.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, суд відхилив апеляційну скаргу адвоката Марка Фейгіна на рішення суду першої інстанції про продовження терміну утримання під вартою Сущенка ще на 2 місяці, до 30 січня 2018 року.
Засідання пройшло в закритому режимі.
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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року у Москві затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю».
Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею «шпигунство».
21 жовтня російський адвокат Марк Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершено.
27 листопада Московський міський суд продовжив Сущенку термін арешту до 30 січня 2018 року.
Також Фейгін повідомляв, що український адвокат Сущенка Євген Пронін звернеться з позовом до російської сторони за утримання Сущенка під вартою понад 14 місяців.