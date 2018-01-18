Суд у Москві відхилив апеляцію на арешт українського журналіста Сущенка

Московський міський суд визнав законним продовження терміну арешту українського журналіста Романа Сущенка до 30 січня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, суд відхилив апеляційну скаргу адвоката Марка Фейгіна на рішення суду першої інстанції про продовження терміну утримання під вартою Сущенка ще на 2 місяці, до 30 січня 2018 року.

Засідання пройшло в закритому режимі.

Читайте також"Цінний ресурс": Фейгін розповів, як Путін буде обмінювати Сущенка та інших політв'язнів

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року у Москві затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею «шпигунство».

21 жовтня російський адвокат Марк Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершено.

27 листопада Московський міський суд продовжив Сущенку термін арешту до 30 січня 2018 року.

Також Фейгін повідомляв, що український адвокат Сущенка Євген Пронін звернеться з позовом до російської сторони за утримання Сущенка під вартою понад 14 місяців.