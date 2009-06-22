Королевська: Україна досягла дна кризи

Україна досягла "дна кризи". Таку думку висловила голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА сьогодні під час прес-конференції в УНІАН .

Як передає кореспондент УНІАН, на її думку, економічне падіння в Україні уповільнилося, й це свідчить про те, що Україна досягла дна кризи. "Ми стабілізували економічну кризу. Основне завдання, що стоїть зараз перед нами, - це подолати політичну кризу", - зазначила депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що політичні амбіції повинні відійти на другий план під час боротьби з кризою в економіці. При цьому Н.КОРОЛЕВСЬКА висловила надію на те, що всі програми й антикризові заходи будуть реалізовані.

Депутат також пояснила тенденції у вітчизняному ВВП. "Падіння ВВП у 2009 році зумовлено надзвичайно високою часткою експорту в структурі економіки", - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА .

Крім того, депутат зазначила, що в Україні, згідно з офіційною статистикою, намічається позитивна тенденція зі зменшення кількості безробітних.

Довідка УНІАН. За оцінками Рахункової палати України, спад валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в першому кварталі 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, становив 21,2%.

За даними Держкомстату, кількість зареєстрованих безробітних загалом по Україні на 1 червня 2009 року становила 736,3 тис. осіб, що на 18% менше, ніж на 1 січня 2009 року (900,6 тис. осіб).