Генерал-губернатор Канади подарувала Порошенку фото Києва, зроблене нею з космосу

Генерал-губернатор Канади Жулі Пайєтт під час візиту до Львова подарувала президенту України Петру Порошенку фотографію України, зроблену нею під час перебування на Міжнародній космічній станції.

"Красиве місто Київ. Вид із Міжнародної космічної станції. Фото зроблене астронавтом. Тому що всі ми живемо на одному космічному кораблі - планеті Земля", - написала Пайєтт на зворотньому боці фото. У 1999 році вона стала першим канадським астронавтом, що побував на МКС.

У ході візиту Паєтт завірила у підтримці України у проведенні інституційних реформ та на міжнародній арені. Вона відвідала канадських військових, які служать в Україні в рамках операції Збройних сил Канади «Об’єднувач». За її словами, збройні сили Канади окрім надання допомоги ЗСУ також навчаються, та перейняли багато бойового досвіду в українських військових.