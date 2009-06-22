«Релігійна тематика в світських ЗМІ: проблеми та перспективи» - круглий стіл в УНІАН
13:48, 22 червня 2009Політика
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23 червня о 09.30 в конференц-залі УНІАН (Київ, Хрещатик, 4) відбудеться круглий стіл: «Релігійна тематика в світських ЗМІ: проблеми та перспективи», в рамках якого відбудеться презентація нового проекту УНІАН - «УНІАН-Релігії».
У круглому столі візьмуть участь представники релігійних конфесій, журналісти та редактори центральних ЗМІ.
Вхід за редакційними посвідченнями.
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