«Релігійна тематика в світських ЗМІ: проблеми та перспективи» - круглий стіл в УНІАН

23 червня о 09.30 в конференц-залі УНІАН (Київ, Хрещатик, 4) відбудеться круглий стіл: «Релігійна тематика в світських ЗМІ: проблеми та перспективи», в рамках якого відбудеться презентація нового проекту УНІАН - «УНІАН-Релігії». У круглому столі візьмуть участь представники релігійних конфесій, журналісти та редактори центральних ЗМІ. Вхід за редакційними посвідченнями.

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