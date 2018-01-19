Трамп запропонував змінити місце проведення переговорів щодо Донбасу

Президент США Дональд Трамп у розмові з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим запропонував перенести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з Мінська.

Як повідомляє Today.kz, про це на брифінгу у Нью-Йорку розповів сам Нурзултан Назарбаєв, коментуючи свою бесіду з з президентом США.

Лідер Казахстану заявив, що Мінські домовленості зайшли у глухий кут, і на Донбас треба вводити миротворців.

Читайте такожПосол в Білорусі спростував заяви, що учасники ТКГ від України не забезпечені необхідними умовами«Мінськ-1» у глухому куті, потрібен «Мінськ-2». Він (Трамп – ред.) каже: «Давайте в іншому місці, не у Мінську». Я кажу: «Давайте у Казахстані, як відпочатку мало бути» (...) Домовились у цьому напрямку працювати», - зазначив Назарбаєв.

Нагадаємо, у вересні минулого року президент України Петро Порошенко за підсумками з президентом США Дональдом Трампом заявив, що США підтримують пропозицію України щодо розгортання миротворчої місії ООН на всій тимчасово окупованій території Донбасу.