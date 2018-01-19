Порошенко пропонує Грузії долучити питання Південної Осетії та Абхазії до механізму удосконалення санкцій проти РФ
Президент наголосив, що нині проводиться робота для удосконалення механізму санкцій проти Росії.
Президент України Петро Порошенко на зустрічі з головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе в рамках його офіційного візиту до Києва, запропонував долучити питання окупованих російськими військами Південної Осетії та Абхазії до механізму удосконалення санкції проти РФ.
Як повідомляє прес-служба глави Української держави, Порошенко зауважив, що нині проводиться робота для удосконалення механізму санкцій проти Росії і грузинська сторона може до неї долучитися.
«Це допоможе нам привернути більше уваги та стимулювати Європу продовжити санкції проти Росії. Ми можемо додати грузинську складову за Південну Осетію та Абхазію», - сказав Порошенко.
Крім того співрозмовники під час зустрічі наголосили на важливості імплементації підписаної в ході державного візиту президента України до Грузії у липні 2017 року Декларації про встановлення стратегічного партнерства між двома державами.
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Було підкреслено взаємну зацікавленість у поглибленні міжпарламентських зв’язків між двома країнами. Зокрема, йшлося про тісну координацію позицій у рамках міжнародних парламентських асамблей, передусім в ПАРЄ, та міжнародних організацій.
Співрозмовники підтвердили взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності обох країн. Порошенко висловив вдячність грузинській стороні за надання можливості для проходження курсу реабілітації українських військовослужбовців, які зазнали поранень в зоні АТО, а також членів їхніх родин.
У свою чергу спікер парламенту Грузії Кобахідзе зазначив, що грузинська делегація, яка відвідує Україну, дуже репрезентативна.
«Такий високий рівень демонструє наш особливий інтерес до співпраці між Україною та Грузією», - підкреслив він і додав: «Україна та Грузія демонструють добру динаміку у двосторонній співпраці. І ми переконані, що ми маємо широкі перспективи для поглиблення наших відносин, зокрема, політичної та економічної співпраці».
Співрозмовники також обговорили питання спільного відзначення 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Грузією, яке відзначатиметься 4 липня 2018 року.