Порошенко пропонує Грузії долучити питання Південної Осетії та Абхазії до механізму удосконалення санкцій проти РФ

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе в рамках його офіційного візиту до Києва, запропонував долучити питання окупованих російськими військами Південної Осетії та Абхазії до механізму удосконалення санкції проти РФ.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, Порошенко зауважив, що нині проводиться робота для удосконалення механізму санкцій проти Росії і грузинська сторона може до неї долучитися.

«Це допоможе нам привернути більше уваги та стимулювати Європу продовжити санкції проти Росії. Ми можемо додати грузинську складову за Південну Осетію та Абхазію», - сказав Порошенко.

Крім того співрозмовники під час зустрічі наголосили на важливості імплементації підписаної в ході державного візиту президента України до Грузії у липні 2017 року Декларації про встановлення стратегічного партнерства між двома державами.

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Було підкреслено взаємну зацікавленість у поглибленні міжпарламентських зв’язків між двома країнами. Зокрема, йшлося про тісну координацію позицій у рамках міжнародних парламентських асамблей, передусім в ПАРЄ, та міжнародних організацій.

Співрозмовники підтвердили взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності обох країн. Порошенко висловив вдячність грузинській стороні за надання можливості для проходження курсу реабілітації українських військовослужбовців, які зазнали поранень в зоні АТО, а також членів їхніх родин.

У свою чергу спікер парламенту Грузії Кобахідзе зазначив, що грузинська делегація, яка відвідує Україну, дуже репрезентативна.

«Такий високий рівень демонструє наш особливий інтерес до співпраці між Україною та Грузією», - підкреслив він і додав: «Україна та Грузія демонструють добру динаміку у двосторонній співпраці. І ми переконані, що ми маємо широкі перспективи для поглиблення наших відносин, зокрема, політичної та економічної співпраці».

Співрозмовники також обговорили питання спільного відзначення 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Грузією, яке відзначатиметься 4 липня 2018 року.