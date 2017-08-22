Президент України Петро Порошенко заявляє про жахливу ситуацію на усіх окупованих Росією територіях, зокрема, Абхазії, Південної Осетії, Придністров’я та частини Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час церемонії відкриття будівлі Луганського обласного академічного музично-драматичного театру після капітального ремонту у Сєверодонецьку.

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«Окупація Російською Федерацією ще жодну територію не привела до процвітання. Візьміть, хоч Абхазію, хоч (Південну) Осетію, зараз окуповану територію Донецької та Луганської областей, Придністров’я – ситуація жахлива хоч з гуманітарної, хоч з соціальної, хоч з економічної точки зору», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявляє, що має намір наступного місяця презентувати на Генасамблеї ООН ідею щодо введення миротворчої місії на Донбас.