Перенесення переговорів по Донбасу з Мінська не вплине на їх результат - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що теоретична зміна Мінська як майданчику для засідань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі на інше місто не вплине на сам результат цих переговорів.

Про це дипломат сказав в п'ятницю ввечері в ефірі телеканалу "Інтер".

"Давайте поки що заспокоїмось. Насправді місце формату - воно немає особливого значення. Чому був вибраний Мінськ? Це відносно нейтральність Білорусі. Це добра логістика - менше години (летіти літаком - УНІАН)", - сказав Клімкін.

Читайте такожУ Путіна прокоментували пропозицію Трампа про місце проведення переговорів щодо Донбасу

Водночас, дипломат визнав, що існують "певні проблеми з безпекою", проте, їх "більш-менш можемо контролювати".

"Якщо це Астана - подивіться де це є. І не Мінськ, чи інше місто. Це абсолютно не важливо. Важливо, що ми, на жаль, не просуваємося в нашому процесі", - заявив Клімкін.

"Не просуваємось ми тому, оскільки Росія принципово не хоче виконувати будь-які зобов'язання, і причина дуже проста: зберегти в окупованому Донбасі те, що є як російську колонію, і більше нічого не робити. А так можна взяти що завгодно. Можна взяти Бєлград. Можна взяти інше місце", - сказав Клімкін

Дипломат повторив, що зміна майданчику для переговорів ніяк не впливає на результат переговорів.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв за підсумками засідання Ради Безпеки ООН оголосив про пропозицію президента США Дональда Трампа перенести переговори з врегулювання конфлікту на сході України з Мінська до іншого місця.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей висловив сумнів, що врегулювання ситуації на сході України залежить від перенесення переговорів із Мінська.