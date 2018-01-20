Напад на посольство в Афінах: Україна посилить охорону дипустанов за кордоном

Україна після спроби нападу на українське посольство в Афінах посилить охорону своїх дипломатичних установ за кордоном. Про це повідомила «Громадському» речниця МЗС Мар'яна Беца.

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«Ми розуміємо, що за 4 роки війни ситуація з безпекою наших дипустанов за кордоном вимагає перегляду умов охорони. Ми будемо посилювати захист для забезпечення належних умов роботи співробітників посольств», — наголосила речниця.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про спробу нападу на українське посольство в Афінах, Греція. Глава МЗС зазначив, що спробу атаки на посольство пляшками з запалювальною сумішшю здійснили проти ночі 20 січня.

Речниця МЗС Беца додала, що нападники закидали подвір'я дипустанови коктейлями Молотова, які не загорілися. Пожежні служби та правоохоронці швидко прибули на місце події. Ніхто зі співробітників посольства не постраждав.

Вона також повідомила, що внаслідок підпалу приватні автомобілі співробітників посольства були суттєво пошкоджені та не підлягають ремонту.

Крім того, за її словами, нападники, ймовірно, були радикалами під впливом Росії, адже інформація про напад спершу з’явилася не у грецьких ЗМІ, а на проросійських сайтах.

Зараз українське посольство в Афінах цілодобово охороняється грецькою стороною.