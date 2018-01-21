НАБУ проводить службову перевірку агента після його відвертого інтерв'ю (відео)

У Національному антикорупційному бюро України почали службову перевірку щодо свого позаштатного співробітника, який занадто відверто поспілкувався з пресою.

Як заявив антикорупційний прокурор Назар Холодницький, такі дії співробітників слідчого органу є неприпустимими, йдеться в сюжеті ТСН.

Фігурантом скандалу став Євген Шевченко, якого нещодавно розсекретили, і той майже відразу дав велике інтерв'ю одному з інтернет-видань. У ньому чоловік розповів деталі свого співробітництва з бюро.

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Холодницький вважає, що такі публікації шкодять роботі всіх правоохоронних органів. "Ми глибоко стурбовані черговим таким витоком інформації. Це ще раз підтверджує, що в НАБУ є системні проблеми з таємницею слідства. Якщо так будуть діяти далі, то Антикорупційна прокуратура не матиме іншого виходу, як забрати всі справи з НАБУ, залучати інші правоохоронні органи і доводити їх до кінця", - пригрозив керівник САП.

Після перевірки слідчі планують відкрити кримінальне провадження, однак сам Шевченко у своїй відвертості нічого поганого не бачить. "Були певні причини, за якими я дав це інтерв'ю. Я зараз не можу про ці причини говорити, але з часом суспільство дізнається", - пообіцяв він.

Як відомо, 1 грудня в Генпрокуратурі заявили про виявлення в приватному будинку «таємного офісу» НАБУ, де незаконно зберігалася документація з грифом «секретно». 4 грудня в ГПУ повідомили, що запросили на допит агентів НАБУ Катерину Сікорську і Сергія Титенкова, які фігурують у кримінальному провадженні за фактом провокації хабара співробітнику міграційної служби.