Генпрокуратура заявляє, що викрила у приватному будинку "таємний офіс" НАБУ

Генеральна прокуратура України заявляє про викритий у приватному будинку «таємний офіс» Національного антикорупційного бюро України, де незаконно зберігалась документація із грифом «таємно». Про це йдеться у повідомленні на сайті Генпрокуратури.

Як повідомляють у прокуратурі, 26 вересня до Служби безпеки України за власної ініціативи звернулася перший заступник голови Державної міграційної служби України із заявою про вчинення стосовно неї злочину - провокації підкупу.

«На підставі наявних матеріалів 27 вересня слідчі ГПУ внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину, СБУ невідкладно розпочала комплекс негласних слідчих (розшукових) дій. В результаті цих дій 29 листопада було затримано агента Національного антикорупційного бюро України при спробі вручення неправомірної вигоди посадовій особі Державної міграційної служби України. Вказана дія стала результатом провокування на одержання неправомірної вигоди першим заступником Державної міграційної служби України у сумі 15 тис. доларів США за прийняття завідомо незаконного рішення щодо виготовлення документів на громадянство, легалізації документів громадян іноземних держав в обхід передбачених законом процедур», - зауважили у Генпрокуратурі.

Як ідеться в повідомленні, одночасно були проведені обшуки на конспіративній квартирі, у «таємному офісі» другого підрозділу НАБУ та за місцем проживання членів так званого «таємного підрозділу» НАБУ.

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У прокуратурі повідомили про обшуки «в одному із приватних будинків Києва, що служив таємним офісом другого підрозділу НАБУ, та приватному будинку одного з агентів у с. Козин, де незаконно зберігалися та в подальшому були вилучені у великій кількості документи із грифом «таємно» та «цілком таємно», «обмеження доступу», спеціальні технічні засоби для зняття інформації, паспорти громадян іноземних держав, а також матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які оброблялися за відсутності у агента допуску до держтаємниці».

Як наголосили у ГПУ, результати слідчих дій СБУ та Генпрокуратури і проведених обшуків свідчать про фактичне ігнорування керівництвом НАБУ законодавства у сфері додержання охорони державної таємниці.

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«30 листопада вказаному агенту НАБУ, який провокував підкуп службової особи ДМСУ, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 369, 370 Криінального кокедсу України», - зауважили у прокуратурі і додали, що слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада в НАБУ заявили, що напередодні під час документування «одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям».

За інформацією НАБУ, посадовець міграційної служби неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі 30 тис. доларів США - спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання посвідки на тимчасове проживання на території України.

Також у бюро наголосили, що з моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності «організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ».

У НАБУ висловили переконання, що «має місце спланована диверсія» проти працівників бюро і САП, реалізована «СБУ та санкціонована генеральним прокурором України».

Своєю чергою, перший заступник голови ДМС Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара. Вона повідомила, що чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї в довіру і почав пропонувати вирішити питання щодо сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджує, що відмовила чоловіку, однак той продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи про грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву в СБУ.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що агенту НАБУ оголосять про підозру за ст. 370 (провокація хабара) і ст. 369 (давання хабара) Кримінального кодексу України. На його думку, що працівники НАБУ вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.