Журналіст оцінив загрозу призупинення українського безвізу з ЄС

В ЄС незадоволені законопроектом про Антикорупційний суд в Україні, але ризиків призупинення безвізу для Києва немає. Про це у Twitter повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

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"ЄС незадоволений українським законопроектом про Антикорупційний суд, але не існує реальної загрози для призупинення безвізу. Держави-члени ЄС більше стурбовані шукачами притулку з Грузії", - йдеться у його повідомленні.

Журналіст розповів, що у вівторок, 23 січня, дипломати ЄС зберуться для обговорення механізму призупинення безвізу з третіми країнами.

Раніше голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі нагадав, що Україні необхідно дотримуватись певних умов, визначених у плані дій щодо візової лібералізації і зокрема в плані боротьби з корупцією, аби безвізовий режим з ЄС продовжував діяти.