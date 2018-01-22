Клімкін про Арку дружби народів у Києві: "Не залишилося піонерів, які б на металобрухт розібрали?"

17:12, 22 січня 2018
Політика
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Клімкін згадав про Арку дружби народів і припустив, що українці заплуталися в символах.

Арка дружби народів в Києві / фото УНІАН

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не розуміє, чому в Києві досі стоїть Арка дружби народів.

Про це Клімкін написав на своїй сторінці в Twitter.

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"Покладаючи квіти до пам’ятників Шевченкові та Грушевському у День Соборності, мені спало на думку, що у нас залишаються й інші символи на кшталт Арки дружби народів. Чи ми у символах заплуталися, чи, може, так через те, що не залишилося піонерів, які б на металобрухт розібрали?", - написав міністр.

Нагадаємо, в травні 2016 року міністр культури Євген Нищук заявив, що замість пам'ятника, присвяченого українсько-російському возз'єднання, - Арки Дружби народів - на схилах Дніпра може з'явитися монумент воїнам АТО.

Довідка. Арка Дружби народів розташована в Хрещатому парку Києва. Її відкрили у 1982 році після чотирирічного будівництва.

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Теги: #Арка дружби народів#міністр Клімкін