ВР призначила дату виборів Президента

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про призначення чергових виборів Президента України”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 399 народних депутатів із 442 зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з постановою, чергові вибори Президента України призначено на неділю, 17 січня 2010 року.

Окремим протокольним дорученням парламент передбачив, що Комітет ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування має забезпечити підготовку до розгляду Верховною Радою у першому читанні протягом останнього пленарного тижня у червні 2009 року законопроекту про внесення змін до Закону «Про вибори Президента України» (нової редакції цього закону), передбачивши проведення виборчого процесу чергових виборів Президента України у дев`яностоденний строк.

Згідно з дорученням, з метою забезпечення ефективного і прозорого державного обліку виборців на наступних чергових виборах Президента України Кабінет міністрів України має вжити необхідних заходів щодо забезпечення, у тому числі фінансового, належного функціонування Державного реєстру виборців до початку виборчого процесу.

Центральна виборча комісія, згідно з дорученням, має забезпечити функціонування Державного реєстру виборців згідно із Законом України «Про Державний реєстр виборців», у тому числі первинне уточнення персональних даних цього реєстру, до початку виборчого процесу.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Перед цим Верховна Рада не підтримала проект постанови “Про призначення чергових виборів Президента України”, яким передбачалось проведення президентських виборів 22 листопада 2009 року.

За це рішення проголосували 42 народні депутати із 442 зареєстрованих у сесійній залі.