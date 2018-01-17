Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади членів ЦВК - Айвазовська

Президент України Петро Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади нових членів Центральної виборчої комісії.

Про це координатор виборчих програм Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська написала на своїй сторінці у Facebook у коментарі про зустріч представників неурядових організацій з президентом.

«Кожен з учасників, звісно, вважав за необхідне включити в порядок денний дискусії секторальні питання, з яким працює (медіа і Суспільне мовлення, боротьба з корупцією, вибори, освіта, міжнародний контекст тощо). Втім, напередодні старту безперервного річного виборчого циклу (президентські та парламентські вибори), я акцентувала увагу на переобранні ЦВК, прийнятті законодавства щодо невідворотності покарання проти виборчих прав, підготовки до другого читання Виборчого кодексу. Позиції були узгоджені і, сподіваюсь, що частина з них таки буде втілено в життя найближчим часом», - зазначила Айвазовська.

Зокрема, у коментарі вона висловила думку, що "чинна комісія (ЦВК - УНІАН) є "кривою качкою" (не образа, якщо так навіть останній рік каденції американських президентів називають) і не здатна до внутрішніх реформ, а також підготовки до важких виборів 2019 року».

«Президент обіцяв, що подання ось-ось відбудеться", - повідомила Айвазовська.

За її словами, в процес другого читання Виборчого кодексу президент не втручатиметься.

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"Тож, чекаймо, місяців розгляду правок та безуспішного голосування у другому читанні (станом на зараз - реалістичний сценарій)", - зазначила Айвазовська.

Також вона повідомила, на зустрічі обговорювалось питання зміни законодавства щодо невідворотності покарання за порушення виборчих прав громадян, удосконалення процесуальної частини та чіткого визначення складу таких злочинів.

Як повідомляв УНІАН, у 13 із 15 членів ЦВК закінчився семирічний термін повноважень.

3 червня 2016 року у Верховній Раді було зареєстровано внесені президентом проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК у зв’язку із перевищенням строку їхніх повноважень та призначення 11 членів Центрвиборчкому.

Наприкінці вересня минулого року представники «Народного фронту», «Батьківщини», Радикальної партії та «Опозиційного блоку» заявили, що їхні фракції не голосуватимуть за запропоновані президентом кандидатури до складу ЦВК і закликали провести консультації та перевнести кандидатури.