ПР і БЮТ готують нову інтригу

Партія регіонів і Блок Юлії Тимошенко спільно готують зміни до закону про вибори Президента України й обіцяють до кінця тижня зареєструвати законопроект у Верховній Раді.

Як повідомив газеті «Дело» співавтор проекту закону перший віце-спікер Олександр ЛАВРИНОВИЧ (фракція ПР), уже до завтра переговорні групи мають намір узгодити всі спірні моменти.

У свою чергу представник фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ, який також входить до переговорної групи, стверджує, що мета змін - зробити процес виборів Президента прозорішим. «Ми відмінимо відкріпні талони, заборонимо голосування вдома, приведемо в порядок процес оскарження рішень територіальних виборчкомів», - пояснив він.

Проте головною інтригою спільної роботи БЮТ і Партії регіонів, зазначає видання, є врегулювання процедури оскарження результатів виборів у судах. Як натякнув О.ЛАВРИНОВИЧ, головний пункт змін стосуватиметься ролі Верховного суду України, а саме - може бути обмежений вплив ВСУ на виборчий процес.

Самі розробники законопроекту відмовилися розкривати деталі змін, що стосуються ВСУ. «Є різні точки зору на це питання, ми його ще обговорюємо», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ. У свою чергу депутати-БЮТівці, близькі до голови ВСУ Василя ОНОПЕНКА, вже оцінили законопроект як «недемократичний».

Необхідно також відзначити, що після провалу спільного внесення змін до Конституції співпраця юристів від Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко не припинилася. «Я, як і Андрій ПОРТНОВ, делеговані керівництвом наших фракцій», — пояснив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції в Харкові заявив, що його політична сила готує новий проект закону про вибори Президента України.