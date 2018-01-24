"Золоті зливки має сьогодні кожен громадянин": голова Держаудиту прокоментувала підозри НАБУ про незаконне збагачення

Голова Державної аудиторської служби України Лідія Гаврилова вважає звинувачення в незаконному збагаченні, які пред'явила їй НАБУ, "особистою помстою" і тиском.

Про це Гаврилова написала в своєму коментарі на сторінці в Facebook.

"На жаль наша співпраця з новоствореним правоохоронним органом - НАБУ - має сумний досвід, коли керівництво НАБУ намагається компенсувати недостатність доказової бази по порушених ними справах з метою трактування результатів перевірок на користь НАБУ тиском на працівників ДАСУ. Крім того, складання моїми підлеглими акта перевірки, в якому йдеться про зловживання одного з керівників НАБУ – стало підставою для особистої помсти мені", - написала Гаврилова.

Читайте такожАбревіатура розбрату: асоціація банків хоче судитися з антикорупційним бюро за "НАБУ"

Вона вважає, що озвучена НАБУ інформація є "суб'єктивною думкою детективів" і запевняє, що нажила свої статки законним шляхом.

Як передає Lb.ua, в ефірі телеканалу "112 Україна" у середу Гаврилова заявила, що її електронна декларація про майно і доходи є достовірною, вона володіє квартирою "середнього рівня" у Києві і її не можна вважати ознакою незаконного збагачення, враховуючи її багаторічний стаж роботи.

Чиновниця також сказала, що вона дійсно проживає разом із колишнім чоловіком (він володіє автомобілем і двома паркомісцями, не зазначеними в декларації Гаврилової), але це її "особисті моменти", які вона не хоче виносити на публіку.

Відповідаючи на питання, звідки у неї знайдені при обшуку НАБУ золоті злитки та грошові кошти в іноземній валюті, чиновниця сказала: "Золоті зливки, я думаю, в тому сенсі, в якому вони у мене є, має на сьогодні кожен громадянин... Вони є, вони подарункові, дійсно, це були подарунки. Стосовно доларів, які вони знайшли... Частина коштів, які там перебували, це кошти, які мною були офіційно задекларовані... А частина коштів у мене знаходилася, які належать іншим особам, і це було підтверджено цими іншими особами, коли їх запрошували в НАБУ для дачі пояснень", - розповіла Гаврилова.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня детективи НАБУ повідомили голові Державної аудиторської служби про підозру у незаконному збагаченні на суму близько 10 млн грн і декларуванні недостовірних даних.

За даними слідства, упродовж 2015-2017 років посадовець отримала у власність активи, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи.

"Зокрема, йдеться про придбані об’єкти нерухомого майна в м.Києві (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку - у сумі 112,8 тис. дол. США та 8,5 тис євро, - відшукану та вилучену детективами НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці", - зазначається у повідомленні.