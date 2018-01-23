Голову Держаудитслужби підозрюють у незаконному збагаченні на 10 мільйонів гривень

Детективи НАБУ повідомили голові Державної аудиторської служби про підозру у незаконному збагаченні на суму близько 10 млн грн та декларуванні недостовірних даних.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, підозру узгоджено зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Попередня правова кваліфікація справи - ч.3 ст.368-2 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ст.366-1 (Службове підроблення) КК україни.

Читайте такожНАБУ не влаштовує діючих високопосадовців - ГорбатюкЗа даними слідства, упродовж 2015-2017 років посадовець отримала у власність активи, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи.

«Зокрема, йдеться про придбані об’єкти нерухомого майна в м.Києві (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку — у сумі 112,8 тис. дол. США та 8,5 тис євро, — відшукану та вилучену детективами НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці», - зазначається у повідомленні.

На переконання детективів НАБУ, посадовець внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 (понад 2,86 млн грн) та 2016 роки (понад 4,67 млн грн).

Так, чиновниця вказала недостовірну вартість квартири, що належить їй у місті Києві: 1,06 млн грн замість фактичних майже 2,74 млн грн. Також не відображені автівка та два паркомісця, власником яких є її колишній чоловік, із яким сімейні відносини фактично не припинено.

«Слідство вважає, що посадовець вдалася до таких дій умисно, ймовірно, з метою приховування від відповідних державних органів та громадськості свого реального майнового стану та всього наявного у неї та членів її сім’ї майна», - зазначають у НАБУ.

Повідомляється, що розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали в січні 2017 року за власними напрацюваннями.

Слід зазначити, що за інформацією на сайті Державної аудиторської служби, відомство очолює Лідія Гаврилова, яка обіймає цю посаду з восьмого грудня 2015 року. До цього Гаврилова працювала головою Державної фінансової інспекції України.

Раніше повідомлялось, що детективи НАБУ затримали у Львові чотирьох службових осіб декількох комерційних підприємств, оголосивши їм про підозру у розкраданні понад 300 млн. куб. м. газу на суму понад 1,4 млрд грн.