Скандальна чиновниця ДМС Пімахова назвала обшуки НАБУ помстою

Перший заступник голови Державної міграційної служби Діна Пімахова, яку НАБУ звинувачують у хабарництві, називає обшук Антикорупційного бюро помстою за те, що вона розповіла про пропозицію хабара від співробітника бюро.

При цьому вона заявляє, що надала слідчим всі речі для огляду. Про це вона заявилав інтерв'ю журналістам після обшуку, яке транслювалося на телеканалі "112 Україна".

"Це не більше як помста за те, що співробітник НАБУ був затриманий", - сказала вона.

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За словами Пімахової, представники НАБУ прийшли до її квартирі о 7:40 ранку, вона просила почекати адвоката, але вони зламали двері і почали обшук. Паралельно обшук пройшов і в її робочому кабінеті.

"Я надала абсолютний доступ до всіх речей. Дуже уважно провели співробітники НАБУ обшук. Можу сказати, що жодних незаконних речей як не було, немає, і не може бути, тому що жодних дій з мого боку, незаконних, не було", - запевнила Пімахова.

Також чиновниця заявила, що підозру їй не вручали. Вона наголосила, що зі свого боку буде повністю сприяти слідству.

"Я готова це робити, і навпаки, дуже навіть хочу для того, щоб правда восторжествувала", - сказала перший заступник голови ДМСУ.

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Нагадаємо, 29 листопада у ДМС повідомили про затримання агента НАБУ під час спроби дати хабар заступниці голови відомства Діні Пімаховій. Під час спроби передати першу частину хабаря у розмірі 15 тисяч долларів США, агент НАБУ був затриманий на місці скоєння злочину співробітниками СБУ.

У НАБУ наголосили, що іх співробітник вимагав хабар у рамках спецоперації по викриттю корупції у ДМС. Згодом бюро оприлюднило відео на, якому чиновниця обіцяє за 30 тисяч долларів незаконно оформити громадянство іноземцю.

В совою чергу, перший заступник голови ДМС Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара. Вона повідомила, що чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї в довіру і почав пропонувати вирішити питання щодо сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджує, що відмовила чоловіку, однак той продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи про грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву в СБУ.