Димінський попросив Інтерпол не оголошувати його в розшук - ЗМІ

Президента ФК "Карпати", бізнесмен Петро Димінський, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, поскаржився у комісію Інтерполу, щоб його не оголошували у розшук в інформаційній системі організації.

Відповідні документи від Інтерполу надійшли начальнику департаменту Василю Неволі, повідомив "Українській правді" директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Начальник департаменту Василь Неволя повідомив, що на адресу його підрозділу надійшли документи від комісії контролю за файлами центрального бюро Інтерполу про надання додаткової інформації у справі Димінського. Він поскаржився у комісію за прикладом всіх наших втікачів, щоб його не оголошували у розшук з виставленням червоної картки в інформаційній системі організації", - розповів Шевченко.

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За його інформацією, Генеральна прокуратура надала весь пакет документів для оголошення підозрюваного Димінського у міжнародних розшук. Після цього він і поскаржився.

"Ми будемо надавати інформацію, що його підозра у здійсненні кримінального діяння не пов’язана з жодними політичними мотивами", - зазначив речник.

Як відомо, бізнесмен Петро Димінський підозрюється у скоєнні ДТП, внаслідок якої загинула 31-річна Наталія Тріла.

З 22 серпня Димінський перебуває поза межами України.

Нацполіція оголосила президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського в національний розшук, йому оголошено про підозру за ч.2 ст.286 - "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Димінський є особою, яка переховується від органів досудового розслідування, дата зникнення – 11 грудня 2017 року.