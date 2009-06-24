Андрієвський радить киянам йти з новими платіжками до суду

На сьогодні немає жодних підстав, аби удвічі підвищувати тарифи. Про це в інтерв’ю УНІАН заявив депутат Київради, один із лідерів Блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський, коментуючи підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, яке відбулося 1 червня.

«На початку липня кияни мають отримати нові платіжки з незаконними, безпідставно підвищеними тарифами», - зазначив опозиційний політик.

«Я б людям радив звертатися до суду, на сьогодні нема жодних підстав, аби удвічі підвищувати тарифи. Усі ці розмови про те, що зросла вартість енергоносіїв, – маячня. Яке відношення має прибирання території чи під’їзду до вартості енергоносіїв?!» - наголосив Дмитро Андрієвський.

Опозиційний депутат повідомив, що має намір звертатися до суду, як тільки надійдуть нові платіжки, і закликав усіх киян звертатися до його громадських приймалень по юридичну допомогу.

Коментуючи факти щорічного відключення гарячої води у столиці з метою профілактики, Дмитро Андрієвський назвав таку практику ненормальною.

«Гаряче водопостачання треба відключити на певний час, щоб замінити трубопровід з метою зменшення втрати води в трубах, які становлять понад 15 відсотків (остання заміна труб була у 2003 році за Омельченка)», - повідомив політик.

«А профілактика протягом двох тижнів – це профанація, у платіжках на це не роблять знижки. Була вода чи не було – плати», - наголосив Дмитро Андрієвський.