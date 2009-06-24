МВФ спитає з Тимошенко за 18 млрд. для «батька російської демократії»?

Оплата за газ валютними резервами Національного банку України зірве графік зниження резервів, узгоджений з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

«У нас на сьогодні близько 24 млрд. дол. (валютних резервів НБУ - УНІАН), але, крім цього, є графік з МВФ, з яким ми домовилися про те, яким чином мають знижуватися валютні резерви до кінця року. Так от, якщо ми зараз ухнемо 18 млрд. грн., а це близько 2,5 млрд. дол., на валютні резерви і знімемо їх звідти, то, на жаль, ми вивалюємося знову за «маяки», про які ми домовилися (з МВФ)", - сказав О.ШЛАПАК.

Він вважає, що "тут МВФ буде принциповий, і я думаю, що він дотримуватиметься такої логіки: поясніть, що у вас відбувається з НАК ("Нафтогаз України"), і поясните, навіщо вам потрібне це рішення, навіщо ви рятуєте «батька російської демократії» за допомогою 18 млрд. Якщо ви не рятуєте його, якщо це черговий наркотик, за допомогою якого НАК продовжить своє існування до нового року, то ми будемо категорично проти. І Президент України Віктор ЮЩЕНКО дотримується саме такої ж логіки», - сказав О.ШЛАПАК.

При цьому він зазначив, що на даний момент проходять консультації з МВФ щодо можливості збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» шляхом прийняття змін до бюджету.

«Ми домовилися з МВФ, що консультуватимемося з цього приводу, – це раз. По-друге, МВФ контролює два таких важливих показники як монетарна база і валютні резерви. І тому рішення щодо НАК «Нафтогаз» завдає досить серйозного удару – або ми вискакуємо за монетарні показники, або за нижню планку валютних резервів. Таким чином, нам доведеться пояснити МВФ, що нам це рішення потрібне, одержати його згоду, і після цього таке рішення проводити (про збільшення статутного капіталу - УНІАН)», - сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ раніше заявив, що Кабінет міністрів України має намір погоджувати під час переговорів з Міжнародним валютним фондом можливість збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд. грн. Він повідомив, що кошти на збільшення статутного фонду «Нафтогазу» будуть одержані за рахунок випуску облігацій – за такою ж моделлю, як і в разі рекапіталізації банків. За його словами, інформація передана МВФ і очікується реакція.

11 червня заступник міністра палива та енергетики України Володимир МАКУХА повідомив, що Кабінет міністрів схвалив збільшення статутного фонду «Нафтогазу України» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.

На сьогодні статутний фонд НАК «Нафтогаз України» становить 5 млрд. 564,714 млн. грн.

КМУ пропонує збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України», щоб дати можливість компанії компенсувати різницю в ціні на газ для підприємств теплокомуненерго. Відповідний законопроект про внесення змін до держбюджету-2009 був прийнятий 17 червня на засіданні уряду. Сума збільшення статутного фонду буде визначена рішенням Верховної Ради, але в уряді вважають, що збільшити капітал необхідно на 10-18 млрд. грн.

Переговори України і Міжнародного валютного фонду з приводу другого перегляду програми в рамках угоди stand-by розпочнуться 30 червня ц.р., коли до місії Фонду в Києві приєднається її керівник Джейла ПАЗАРБАЗІОЛА.