У Парижі в книгарні помітили глобуси з "неукраїнським" Кримом - посольство відреагувало
На глобусі в одній із паризьких книгарень було некоректно позначено АР Крим, на це відреагували в посольстві України у Франції.
В одній із книгарень Парижа у продажу помітили глобуси з некоректним позначенням окупованого Криму.
Це дало привід інтерпретувати його як територію, що начебто не належить Україні, повідомляє посольство України у Франції на своїй сторінці у Facebook.
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Тож посольство звернулось до книгарні, щоб не допустити подальшого розповсюдження, в тій чи іншій формі, недостовірної інформації.
"У відповідь на звернення посольства керівництво книгарні повідомило, що зазначені глобуси будуть негайно вилучені з продажу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, телеканал Euronews, який випустив сюжет про навчання російськими військами дітей у Криму, після обурення дипломатів зазначив про анексію півострова.