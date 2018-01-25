У Парижі в книгарні помітили глобуси з "неукраїнським" Кримом - посольство відреагувало

В одній із книгарень Парижа у продажу помітили глобуси з некоректним позначенням окупованого Криму.

Це дало привід інтерпретувати його як територію, що начебто не належить Україні, повідомляє посольство України у Франції на своїй сторінці у Facebook.

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Тож посольство звернулось до книгарні, щоб не допустити подальшого розповсюдження, в тій чи іншій формі, недостовірної інформації.

"У відповідь на звернення посольства керівництво книгарні повідомило, що зазначені глобуси будуть негайно вилучені з продажу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, телеканал Euronews, який випустив сюжет про навчання російськими військами дітей у Криму, після обурення дипломатів зазначив про анексію півострова.