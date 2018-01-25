Euronews виправив сюжет про Крим, зазначивши про анексію

Телеканал Euronews вніс зміни до свого сюжету та тексту на сайті у матеріалі про навчання російськими військами дітей у Криму. Сюжет нагадував російську пропаганду, у ньому не згадувалося про російську окупацію півострова.

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Після обурення, яке висловили у МЗС Литви та України, на сайті Euronews зазначили, що "сюжет оновили 24 січня 2018 року, включаючи деталі про російську анексію Криму". Утім, її незаконність представили як суб'єктивну, взявши слово "незаконний" у лапки.

"Крим, який розглядається геополітичним оплотом Москви, був анексований в України у 2014 році – це призвело до введення санкцій Євросоюзу і США проти Росії за цей "незаконний" крок", - таким реченням доповнили матеріал.

Як повідомляв УНІАН, сюжет телеканалу 24 січня викликав обурення у МЗС України та Литви. Також із листом до телеканалу звернувся посол України в ЄС. Матеріал про військові навчання для школярів у Криму не містив згадки про анексію півострова.