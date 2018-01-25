У Миколаєві суд заарештував депутата міськради від "Опоблоку" із заставою понад мільйон гривень

Заводський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 1 млн 57 тис. грн депутату Миколаївської міської ради від фракції «Опозиційний блок» Ігорю Копійці.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні, 25 січня. Захист Копійки, якого підозрюють у наданні хабара прокурору, має намір оскаржити вказану постанову суду.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про те, що у Миколаєві за підозрою у розкраданні бюджетних коштів правоохоронці затримали членів злочинної організації на чолі із заступником голови фракції «Опозиційний блок» Миколаївської міської ради Ігорем Копійкою.

За його словами, ця злочинна організація систематично протягом 2016-2017 років здійснювала розкрадання бюджетних коштів.

«У грудні 2017 року члени ОЗУ, намагаючись приховати свою злочинну діяльність, були викриті на передачі хабара у сумі 250 тисяч гривень співробітнику прокуратури, який завчасно повідомив про це своє керівництво», - додав він. За словами Луценка, на даний час затримано 5 учасників злочинної групи.