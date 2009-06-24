Колишній заступник Вінського став радником у Тимошенко

Кабінет міністрів України звільнив Володимира РАБОТНЬОВА з посади першого заступника міністра транспорту та зв`язку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник міністра транспорту та зв`язку Василь ШЕВЧЕНКО.

Таким чином, зазначив він, Кабінет міністрів задовольнив заяву В.РАБОТНЬОВА про відставку.

Заступник міністра також повідомив, що розпорядженням Кабінету міністрів В.РАБОТНЬОВА призначено радником прем`єр-міністра.

При цьому В.ШЕВЧЕНКО не зміг сказати щось конкретне про те, хто на сьогоднішній день очолює Міністерство транспорту та зв`язку.

Як повідомляв УНІАН, В.РАБОТНЬОВА було призначено першим заступником міністра транспорту та зв`язку України 25 березня ц. р. До цього призначення він обіймав посаду заступника міністра транспорту та зв`язку – голови Державної адміністрації морського та річкового транспорту ("Укрморрічфлот").

23 червня Верховна Рада України ухвалила рішення про відсторонення Йосипа ВІНСЬКОГО від посади міністра транспорту та зв`язку України за поданням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

24 червня на прес-конференції Й.ВІНСЬКИЙ сказав, що не виключає подальших звільнень у міністерстві.

«Триває процес політичної розправи. Сьогодні майже всі мої заступники пройшли вже певні процедури в прокуратурі, СБУ. Чиниться серйозний тиск на людей, дійшло до того, що навіть моїх помічників викликають, щоб йшли на телебачення й говорили всякі гидоти. Думаю, політика буде такою, що всі люди, які працюють у міністерстві чесно і які вважаються «людьми Вінського», очевидно, будуть піддані обструкції», – сказав він.