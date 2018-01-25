Влащенко пояснює скандал навкого ZIK конфліктом між АП та Димінським

Генеральний продюсер телеканалу ZIK та телеведуча Наталія Влащенко пов’язує скандальну ситуацію навколо свого каналу з конфліктом між власником каналу Петром Димінським та Адміністрацією президента України.

Відповідну заяву журналіст зробила в інтерв`ю «Українській правді», коментуючі заяву Димінського про начебто спробу АП захопити канал у рейдерський спосіб.

Читайте такожВлащенко: люди з АП шлють нам СМС-ки з "рекомендаціями" щодо ефірів ZIK«Зрозуміло, що це може бути пов’язано. У Димінського конфлікт з АП, яка пропонувала йому віддати телеканал в управління на три роки. Наскільки я знаю, він відмовив, це його офіційний прес-реліз. Тепер ми під лупою», - зазначила Влащенко.

У цьому контексті вона згадала резонансну відмову народного депутата Івана Вінника брати участь у ефірі ZIK через появу на каналі екс-заступника голови АП Андрія Портнова.

«Скажіть мені, навіщо депутат від БПП Іван Вінник цілеспрямовано приходить на ефір на канал ZIK до відомого журналіста Рахманіна і там влаштовує цирк: "Я протестую проти трансляції в програмі HARD, тому йду з ефіру"? Тоді навіщо ти приходив? Політика опустилася до шоу-бізнесу, на жаль», - підсумувала вона.

Нагадаємо, 22 січня в ефірі передачі "Hard Talk" телеканалу ZIK Наталія Влащенко взяла інтерв’ю в екс-заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. Ефір викликав хвилю обурення в соцмережах.

24 січня кілька людей прийшли до будівлі телеканалу із закликами звільнити телеведучу. У 2015 році Генпрокуратура оголосила підозру екс-першому заступнику Адміністрації Януковича Андрію Портнову в тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою. Портнова тоді було оголошено в розшук.

В жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, ухвалив рішення у справі "Портнов проти Ради ЄС" за позовом колишнього заступника голови адміністрації президента України. Пізніше Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова.