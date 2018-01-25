Влащенко пояснює скандал навкого ZIK конфліктом між АП та Димінським

16:56, 25 січня 2018
Політика
570

За словами журналіста, АП пропонувала Димінському віддати ZIK в управління на три роки.

Петро Димінський не захотів віддавати ZIK під контроль АП, стверджує Наталія Влащенко / УНІАН

Генеральний продюсер телеканалу ZIK та телеведуча Наталія Влащенко пов’язує скандальну ситуацію навколо свого каналу з конфліктом між власником каналу Петром Димінським та Адміністрацією президента України.

Відповідну заяву журналіст зробила в інтерв`ю «Українській правді», коментуючі заяву Димінського про начебто спробу АП захопити канал у рейдерський спосіб.

Читайте такожВлащенко: люди з АП шлють нам СМС-ки з "рекомендаціями" щодо ефірів ZIK«Зрозуміло, що це може бути пов’язано. У Димінського конфлікт з АП, яка пропонувала йому віддати телеканал в управління на три роки. Наскільки я знаю, він відмовив, це його офіційний прес-реліз. Тепер ми під лупою», - зазначила Влащенко.

У цьому контексті вона згадала резонансну відмову народного депутата Івана Вінника брати участь у ефірі ZIK через появу на каналі екс-заступника голови АП Андрія Портнова.

«Скажіть мені, навіщо депутат від БПП Іван Вінник цілеспрямовано приходить на ефір на канал ZIK до відомого журналіста Рахманіна і там влаштовує цирк: "Я протестую проти трансляції в програмі HARD, тому йду з ефіру"? Тоді навіщо ти приходив? Політика опустилася до шоу-бізнесу, на жаль», - підсумувала вона.

Нагадаємо, 22 січня в ефірі передачі "Hard Talk" телеканалу ZIK Наталія Влащенко взяла інтерв’ю в екс-заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. Ефір викликав хвилю обурення в соцмережах.

24 січня кілька людей прийшли до будівлі телеканалу із закликами звільнити телеведучу. У 2015 році Генпрокуратура оголосила підозру екс-першому заступнику Адміністрації Януковича Андрію Портнову в тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою. Портнова тоді було оголошено в розшук.

В жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, ухвалив рішення у справі "Портнов проти Ради ЄС" за позовом колишнього заступника голови адміністрації президента України. Пізніше Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter