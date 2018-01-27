Москва назвала російське вторгнення в Україну "надуманим приводом" для розширення санкцій США (відео)

Після того, як США розширили санкції проти приватних осіб і компаній РФ через російську агресію в Україні, Москва пригрозила "правом на відповідь".

У МЗС РФ назвали російське вторгнення в Україні «надуманим приводом» для розширення санкцій проти Росії з боку США, а також заявили, що залишають за собою «право на відповідь». Про це йдеться в коментарі МЗС РФ, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«Продовжуючи спроби чинити тиск на нашу країну, США запровадили додаткові санкції проти ряду російських громадян і компаній під надуманим приводом причетності Росії до української кризи. У Вашингтоні ніяк не можуть позбутися ілюзій, що нас можна налякати відмовами в американських візах або торговельними заборонами, змусити відмовитися від незалежного курсу на міжнародній арені, від відстоювання своїх національних інтересів», - заявили в МЗС.

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Зазначається, що, якщо влада США вважають за краще рвати економічні та інші зв'язки з Росією, то «це їхнє право, як ми залишаємо за собою право на відповідь».

«Однак вашингтонським стратегам пора задуматися, що безглуздою санкційною кампанією, яка не дала і не дасть їм жодних результатів, а обернеться лише фінансовими втратами для американського бізнесу, вони демонструють на весь світ власну безпорадність. І, звичайно, не зможуть приховати свою роль у майданному перевороті в Києві і розпалюванні громадянської війни в Україні», - заявили російські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня США розширили санкції проти приватних осіб і компаній РФ через російську агресію в Україні.

Зокрема, до списку включили 12 компаній, пов'язаних з «Сургутнефтегазом», ВАТ «Силові машини» і «Технопромекспорт».

Також під санкції потрапили заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, директор департаменту Міненергетики Євген Грабчак і ще 19 громадян Росії й України. Всього до списку санкцій було включено 9 компаній, щодо 12 компаній санкції були уточнені.

У Посольстві США в Україні заявили, що Сполучені Штати запровадили нові санкції проти РФ, щоб змусити Кремль виконувати зобов'язання Росії за Мінськими угодами і припинити окупацію Криму.