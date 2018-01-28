Порошенко не приїхав до меморіалу Героїв Крут через штормове попередження

За словами віце-прем’єра Розенка, Порошенку не дали дозвіл на приземлення у Чернігівській області.

Президент України Петро Порошенко не зміг взяти участь у вшануванні пам’яті 100-річчя бою під Крутами біля Меморіалу Героїв Крут у Борзнянському районі в Чернігівській області через несприятливі погодні умови.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

«Дорогі наші співвітчизники, сьогодні у наших заходах мав брати участь президент України Петро Порошенко, але через несприятливі погодні умови та через штормове попередження, яке сьогодні оголошено і в Києві, і тут, йому не дали дозвіл на приземлення в Чернігівській області», - заявив віце-прем'єр.

«Була ідея щодо пересадки в автотранспорт і прибуття сюди автомобілем, але президент України вважав неприйнятним, щоб тут вся громада, яка зібралася, чекала дві години», - зауважив Розенко.

При цьому віце-прем’єр зазначив, що завтра будуть продовжені державні заходи щодо вшанування пам’яті Героїв Крут і на Аскольдовій могилі, і у військовому інституції телекомунікації та інформатизації за участю президента України.

Читайте такожСьогодні в Україні вшановують пам’ять Героїв Крут

Довідка УНІАН. 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути в Чернігівській області, що під селищем Крути та поблизу села Пам`ятне, 300 київських студентів, захищаючи підступи до Києва, вступили у бій з 6-тисячною армією більшовиків під командуванням Михайла Муравйова, яка серед інших вела наступ на Українську народну республіку. Усі студенти або загинули, або були взяті в полон і жорстоко страчені.

Бій під Крутами стримав наступ більшовиків на чотири дні. І ці дні стали вирішальними для української дипломатії, щоб домогтися від міжнародного співтовариства визнання незалежної України.

Офіційно День пам’яті Героїв Крут почали відзначати в Україні з 2007 року.