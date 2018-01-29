"Єдиний легітимний": Ківа прокоментував повідомлення про своє виключення із Соцпартії

Ківа заявляє, що збирається бути жорстким лідером Соціалістичної партії України.

Ілля Ківа продовжує лишатися головою Соціалістичної партії України, про що, зокрема, свідчить витяг з офіційного Реєстру громадських формувань, а спекуляціями навколо цього факту, за його словами, займається колишнє керівництво цієї політсили.

Себе ж він назвав "єдиним легітимним керівником Соціалістичної партії", розповів політик в ефірі "Еспресо.TV".

"Молоді приходять на зміну старим, сильні займають позиції... Це процес еволюції. Ви ж хочете, щоб вас захищали, щоб відстоювали інтереси українського народу? А для цього потрібні зуби, потрібні міцні руки. Момент зміни влади він завжди приходить. Це є нормальною практикою лівих сил", - пояснив Ківа.

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"Я сильний, мотивований й готовий до самопожертви заради українського народу", - наголосив Кива.

Тоді як представників колишнього керівництва СПУ політик вважає "немічними аферистами зі слюнявими ротами й зі стертими зубами, які продовжують чіплятися за різні партії, аби й надалі продовжувати харчуватися й продаватися".

"Це такі як Устенко, Мороз й уся їхні череда", - заявив він й додав, що ці люди "останні 10 років торгували партією, як хвойдою".

При цьому Ківа не приховує, що збирається бути жорстким лідером СПУ: "Не треба боятися нашої жорсткості. Тому що ми усі втомилися від нашої незахищеності й від хаосу. А хаос чинять ті, хто вже давно є політичними трупами", - підсумував політик.

27 січня Петро Устенко заявив ЗМІ, що Ківу начебто виключили з Соціалістичної партії й позбавили посади голови цієї політсили.