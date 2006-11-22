Для Тимошенко і Богатирьової у Києві відкрили розкішний магазин

У Києві відкрився перший в Україні магазин французької торгової марки Louis Vuitton.

Як передає кореспондент УНІАН, магазин загальною площею більш як 285 кв. м розташований у Пасажі. На двох поверхах магазина продаються жіночі і чоловічі шкіряні аксесуари, взуття, сумки і одяг. Відділ жіночого одягу і взуття займає 160 кв. м.

За словами президента Louis Vuitton Europe Жана-Марка ГАЛО, магазин розмістився в Пасажі, тому що «це місце виглядає як невелика частинка Парижа в Києві». Приміщення оформлене власним відділом архітектури Louis Vuitton за проектом нью-йоркського архітектора Петера МАРІНО. Вітрину магазина виконав датський художник Олафур ЕЛІССОН. Робота «Eye See You» представляє з себе лампу у вигляді зіниці, яка випускає жовте монохромне світло на того, хто дивиться.

За словами Ж.-М.ГАЛО, ідея відкрити магазин в Києві виникла після того, як кількість українських клієнтів бренду, які купують одяг за кордоном, стала зростати. Команда з 14 продавців буде індивідуально працювати з клієнтами, проводити персональні шоу-руми, створюючи своєрідний клуб споживачів французької торгової марки. Хоча президент компанії і не підтвердив інформацію про причетність представників вітчизняного бізнесу і політики до приходу Louis Vuitton на український ринок, за повідомленнями ЗМІ, одяг цієї торгової марки носять Юлія ТИМОШЕНКО і Раїса БОГАТИРЬОВА.

Як повідомив Ж.-М. ГАЛО, цінова політика буде однаковою для всіх магазинів Louis Vuitton у світі, включаючи київський. «Наші речі є елементом розкоші, але є невеликі аксесуари, які по кишені людині з середнім достатком», - вважає президент компанії. Вартість одягу в магазині коливається в межах від 350 дол. до 10 тис. дол. Ціна за ексклюзивну річ (1-2 шт. у світі) може досягати 200 тис. дол.

Довідка УНІАН. Louis Vuitton - французький бренд, що спеціалізується на створенні предметів розкоші. В світі налічується 366 магазинів цієї торгової марки, яка існує з 1854 року.