У Раді Європи рекомендували Україні змінити закони про боротьбу з відмиванням коштів

Справи щодо високопосадовців мають розслідуватися і розглядатися в судах більш активно, констатують експерти Ради Європи.

У Раді Європи констатують, що у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму вжиті в Україні заходи вже мали позитивний ефект, але необхідні зміни до законодавства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в оприлюдненому сьогодні звіті Спеціального комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL) щодо України.

«У новому звіті MONEYVAL визнав, що в Україні існують сильні політичні зобов’язання щодо запобігання і протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а вжиті заходи вже мали позитивний ефект. Проте необхідні нові нормативні положення з більш суворими вироками за злочини, потрібні додаткові ресурси, а справи на високому рівні мають розслідуватися і розглядатися в судах більш активно», - йдеться в повідомленні Ради Європи.

У MONEYVAL констатують, що Україна стоїть перед «значними ризиками у питанні відмивання коштів через корупцію та незаконну економічну діяльність, включаючи фіктивне підприємництво, ухиляння від сплати податків та шахрайство».

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«Величезний розмір тіньової економіки, посилений широкомасштабним використанням готівки, робить країну особливо вразливою. Серед поширених механізмів відмивання коштів в Україні є так звані конвертаційні центри, за допомогою яких гроші перетікають з реальної до тіньової економіки і які використовуються для переведення фінансів у готівку з подальшим вивезенням з країни», - наголошується у звіті.

При цьому в MONEYVAL заявляють, що влада України демонструє «достатньо добре розуміння ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму». «Проте розуміння може бути посилено в таких сферах як транскордонні ризики та ризики, що виникають у некомерційному секторі і щодо юридичних осіб», - вважають експерти.

У звіті йдеться, що від часу останньої оцінки, зробленої у 2009 році, Україна здійснила ряд бажаних кроків, а саме: у 2014 році ухвалила спеціальний закон про посилення процедури фінансового моніторингу і посилення зусиль у сфері боротьби з корупцією шляхом створення Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Серед інших позитивних ініціатив - «дуже значні зусилля» Національного банку України з відсторонення зловмисників від контролю над банками, а також успішне розслідування справ, пов’язаних з відмиванням коштів.

«Відділ фінансової розвідки проводить якісний оперативний аналіз; механізми збору й обробки даних виявилися ефективними, що призвело до того, що значна кількість справ була передана правоохоронним органам. Водночас відділ опинився в критичному стані, оскільки IT-система застаріла, а штатний розклад більше не є достатнім, щоб впоратися з постійно зростаючим робочим навантаженням. Якщо це питання не буде розглянуто терміново, це може негативно вплинути на ефективне функціонування відділу», - попереджають у MONEYVAL.

Також експерти вказують на те, що відмивання коштів, як і раніше, по суті розглядається як злочин «вторинного рівня» на додаток до предикатного правопорушення (предикатний злочин – суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом). «Щоразу, коли виноситься вирок у справі про відмивання коштів, він майже завжди менший, ніж для предикатного злочину. Покарання має бути більш переконливим на практиці», - наголошується у доповіді.

Експерти рекомендують ввести положення до Кримінального кодексу України, які б передбачали, що особа може бути засуджена за відмивання коштів навіть за відсутності засудження за предикатне правопорушення.

У доповіді також ідеться, що до 2014 року кримінальні розслідування за відмивання коштів зазвичай велися щодо місцевих чиновників, а не посадовців вищого рівня. З березня 2014 року були зроблені активні кроки стосовно осіб, які мають зв'язки з колишнім режимом; досі складні розслідування призвели лише до двох судових вироків, один з яких стосується відмивання коштів у значних обсягах. «Необхідно більше судових переслідувань і засуджень у справах, пов'язаних з корупцією, крадіжками та розкраданням державного майна на високому рівні не лише особами, пов'язаними з колишнім режимом, але й діючими посадовими особами та їхніми партнерами», - вважають у MONEYVAL.

Спеціалісти також окремо висловилися щодо механізму конфіскацій. «Навіть незважаючи на те, що влада останнім часом почала агресивно утримувати фінанси у справах щодо корупції високого рівня з метою конфіскації, режим конфіскації не застосовується послідовно у всіх справах», - йдеться в доповіді.

Щодо фінансування тероризму в MONEYVAL вказали, що Україна встановила окреме правопорушення і запроваджує систему боротьби з цим явищем. «Проте існують технічні недоліки, які необхідно вирішувати, щоб привести рамки у відповідність до міжнародних стандартів», - наголошується в доповіді.

Україна має на першому пленарному засіданні у 2019 році повідомити MONEYVAL про реалізацію рекомендацій.