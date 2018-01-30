"Кремлівська доповідь": оприлюднено повний список імен з оточення Путіна

Міністерство фінансів США передало Конгресу "кремлівську доповідь". Оприлюднено імена осіб, які увійшли до цього списку.

Мінфін США представив так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента Росії Володимира Путіна осіб, щодо яких можуть бути введені санкції.

До документа увійшли 210 осіб. У їх числі всі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопосадові політичні лідери» та олігархи.

До списку, зокрема, увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, голова адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і очільник МЗС Сергій Лавров.

У розділі «інші високопосадові політичні лідери» вказані голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова ФСБ Олександр Бортников, а також мер Москви Сергій Собянін.

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До списку також потрапили й очільники російських держкорпорацій, у їх числі керівники «Роснефти» і «Газпрома» Ігор Сечін і Олексій Міллер, голова «Ростеха» Сергій Чемезов, гендиректор РЖД (Російські залізниці) Олег Бєлозьоров, голова Сбербанку Герман Греф, голова «Інтер РАО» Борис Ковальчук.

У числі «олігархів» у «кремлівській доповіді» вказані Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євгеній Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Олег Тіньков і Олександр Мамут.

Журналістка CNBC Крістіна Вілкі оприлюднила у Twitter повний список осіб: