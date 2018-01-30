У Росії про "кремлівську доповідь": США переписали телефонний довідник Кремля

Російські сенатори вважають, що такий крок Вашингтона робить співпрацю між РФ і США практично неможливою.

У Раді Федерації РФ після публікації «кремлівського списку» заявили про «політичну параною» у США, а також про спробу «залякати» Росію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, голова Комітету з міжнародних справ у РФ РФ Костянтин Косачов заявив, що перше ознайомлення з цим списком створює відчуття того, що спецслужби США, втративши надію знайти обіцяний і, головне, доказовий компромат на російських політиків, просто переписали кремлівський телефонний довідник. Там усі без винятку «за списком» з усіх «за списком» керівних російських структур, додав він.

На думку Косачова, з цього можна зробити висновок про «беззмістовність претензій і безпорадність американців, яка випливає з цього», які із завзяттям «намагаються вразити світ свідченнями «російської загрози».

Другий висновок, вважає Косачов, полягає в тому, що з місяця у місяць, перекидаючи «гарячу картоплю» з Конгресу в адміністрацію і у зворотному напрямку, американці просто тримають тему на плаву, «підсмажуючи» неіснуючі «факти» і «версії» на рівному місці.

«Третій - це дійсно серйозно і надовго. Політична параноя, як з'ясовується, дуже важко піддається лікуванню, особливо коли пацієнт хворобу не визнає і лікуватися відмовляється», - заявив Косачов.

При цьому він додав, що Росії не звикати, останні роки «навчили нас готовності і до економічних несподіванок, і до політичних підлостей».

«Наслідки гранично токсичні і будуть підривати перспективи співпраці на роки вперед. Нормальними цим відносинам вже не бути, в усякому разі, поки при владі у Вашингтоні нинішнє покоління політиків, що сформувалися в період «холодної війни» і так і не видалили її хоча б по краплі зі своїх душ, захоплених маніакальною ідеєю «американської винятковості», - сказав Косачов.

У свою чергу, перший заступник голови Комітету з оборони і безпеки Ради Федерації РФ Франц Клінцевич вважає, що «кремлівська доповідь» - «це ще одна спроба взяти Росію на переляк».

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Він зазначив, що по суті, до списку включені майже всі значущі в країні фігури, включаючи прем'єр-міністра, членів його кабінету, голів Ради Федерації і Держдуми, керівників державних підприємств, найбільших бізнесменів.

«Не знаю, що буде з цим списком далі, але вже сама його поява не має прецедентів у світовій історії. США грубо порушили всі можливі принципи відносин між державами, зробивши співпрацю з Росією в різних сферах практично неможливою», - сказав Клінцевич.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін США представив так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента Росії Володимира Путіна осіб, стосовно яких можуть бути введені санкції.

До документа увійшли 210 осіб. У їх числі всі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопосадові політичні лідери» та олігархи.

До списка, зокрема, увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, голова адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і очільник МЗС Сергій Лавров.

У розділі «інші високопосадові політичні лідери» вказані голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова ФСБ Олександр Бортников, а також мер Москви Сергій Собянін.

До списку також потрапили і очільники російських держкорпорацій, у їх числі керівники «Роснефти» і «Газпрома» Ігор Сечін і Олексій Міллер, голова «Ростеха» Сергій Чемезов, гендиректор РЖД (Російські залізниці) Олег Бєлозьоров, голова Сбербанку Герман Греф, голова «Інтер РАО» Борис Ковальчук.

У числі «олігархів» у «кремлівській доповіді» вказані Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євгеній Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Олег Тіньков і Олександр Мамут.