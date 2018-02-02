Багато хто просив вплинути на НАБУ, але ми цього не робимо - посол США

Дипломат запевнила, що часто спілкується з керівниками НАБУ і САП Артемом Ситником та Назаром Холодницким, так як в посольстві для цього є спеціальний персонал, який обговорює лише "технічну допомогу".

США не мають впливу на роботу Національного антикорупційного бюро України. Про це американський посол у Києві Марі Йованович заявила в інтерв'ю програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1", яке вийшло в ефір 1 лютого.

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"Я можу вам сказати відверто, що багато хто просив вплинути на НАБУ так чи інакше – ми цього не робимо. Адже наші інстанції так не працюють. І ми вважаємо, що так не повинна працювати правоохоронна система в Україні. Ні про який тиск або вплив не може бути й мови. Якби ми почали впливати, то саме існування такого антикорупційного органу як НАБУ підпало б під сумнів", – пояснила вона.

Йованович додала, що США надали НАБУ ресурси для проведення тренінгів співробітників.

Посол прокоментувала публікації ЗМІ про закриту зустріч послів країн "Великої сімки"з керівниками НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у грудні 2017 року, на якій ці відомства нібито було розкритиковано.

"Насправді зустріч була саме для того, щоб особисто дізнатися від голів НАБУ і САП про їхнє розуміння ситуації і як рухатися далі. Зустріч була саме засвідченням підтримки антикорупційних структур. Тому, я думаю, було спотворення інформації", – сказала Йованович.

Дипломат запевнила, що не часто спілкується з керівниками НАБУ і САП Артемом Ситником та Назаром Холодницьким, оскільки в посольстві для цього є спеціальний персонал, який обговорює лише "технічну допомогу".