Посол США в Україні не знає, чи відбудеться візит Трампа до Києва

Йованович нагадала, що президент України Петро Порошенко запросив главу Білого дому відвідати Київ.

Американський посол у Києві Марі Йованович не знає, чи відбудеться візит президента США Дональда Трампа в Україну. Про це вона заявила в інтерв'ю програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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Йованович нагадала, що президент України Петро Порошенко запросив главу Білого дому відвідати Київ.

"Звісно, як посол США в Україні я б дуже хотіла побачити президента тут", – сказала вона.

Водночас дипломат зізналася, що в неї немає прямого телефонного зв'язку ні з американським, ні з українським лідером.

Порошенко і Трамп зустрічалися 20 червня 2017 року в Білому домі у Вашингтоні і 21 вересня у Нью-Йорку на полях 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.