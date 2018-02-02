В ОБСЄ закликали Дуду ветувати скандальний закон, караючий за "бандерівську ідеологію"

Поправки до закону про інститут національної пам'яті, які схвалили польські Сейм і Сенат, обмежують свободу вираження поглядів, заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

Президент Польщі Анджей Дуда має накласти вето на поправки до закону про інститут національної пам'яті. Про це йдеться в заяві представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра від 1 лютого.

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За його словами, незважаючи на чутливість деяких історичних питань, "свобода вираження має особливе значення для істориків і науковців".

"Історія – це питання незалежних наукових досліджень і вільного обговорення, а не судового рішення. Закон має бути відхилено як непропорційне обмеження свободи вираження поглядів. Лише коли заяви є підбурюванням до насильства чи дискримінації, їх може бути криміналізовано", – зазначив Дезіре.

У ніч на 1 лютого законопроект схвалив польський Сенат, його передали на підпис президенту. До цього Дуда обіцяв "ретельно проаналізувати" документ.