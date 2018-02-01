Польська ідея визнати українську націю "злочинною" провокує реакцію у відповідь - Клімкін

Глава МЗС заявив, що Україна не сприйматиме мову заборон і обмежень, яка превалює в польському законі про Інститут нацпам'яті.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що ідея польських парламентарів визнати українську націю "злочинною", що відображено у законі про Інститут національної пам’яті, веде в нікуди та провокує реакцію у відповідь. Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у "Твіттері".

Читайте такожПорошенко розкритикував польський закон про заборону "бандерівської ідеології""Рішення польського парламенту спрямоване не на дискусію щодо історичної правди, а побудову історичної міфології. Введення в юридичну площину терміну «злочини українських націоналістів» посилює однобічні стереотипи і провокує реакцію у відповідь. Ідея визнати якісь нації злочинними веде в нікуди", - наголосив Клімкін.

"Завжди виступали і будемо виступати за рівноправний діалог і стратегічне партнерство з Польщею, але не сприймаємо мови заборон і обмежень та поділяємо занепокоєність наших міжнародних партнерів щодо згаданого закону. Готові до об'єктивного діалогу і спільно вивчати факти, а не міфи", - заявив глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, польський Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів. Також законом введено кримінальну відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському зовнішньополітичному відомстві роз’яснили, що закон про Інститут нацпам’яті стосується тільки тих осіб, які прилюдно і всупереч фактам заперечують злочини, скоєні "колабораціоністами нацистського режиму".

Держдепартамент США закликав Польщу переглянути цей закон. У Держдепі вважають, що закон може вплинути на польські стратегічні інтереси та відносини, у тому числі зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Президент Петро Порошенко вважає, що цей польський закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Польщею і Україною.

Ізраїль виступив категорично проти польського закону про Інститут національної пам’яті. В ізраїлі вважають, що жоден закон не змінить історичних фактів.